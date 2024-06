Descida de canoa em defesa do rio Almonda e do acesso à sua nascente

O movimento proTEJO e a EcoCartaxo vão realizar, no dia 29 de Junho, o 11º vogar contra a indiferença, com uma descida de canoa pelo rio Almonda. A iniciativa é descrita como uma acção de defesa de rios sem poluição e livres de açudes e barragens para assegurar a conservação dos ecossistemas e habitats aquáticos. O 11º Vogar contra a indiferença inicia-se pela manhã no Jardim do Almonda Parque, em Torres Novas, com a leitura da “Carta Contra a Indiferença” e continua com um percurso fluvial em canoa pelo corredor ecológico rio Almonda. A descida de canoa tem 50 lugares disponíveis em 25 embarcações e as inscrições estão abertas até dia 27 de junho.

Pela tarde, no Jardim das Rosas, em Torres Novas, decorre a demonstração ibérica de cidadãos “Por um Almonda Livre”, que incide sobre a importância de acesso à nascente do rio Almonda, devolvendo-a ao usufruto da população ribeirinha e a necessidade de adequação do uso da água do rio Almonda às disponibilidades hídricas atuais e futuras. Serão ainda realçados a importância do regresso de modos de vida ligados à água e ao rio e das actividades de educação ambiental e turismo de natureza, cultural e ambiental.

A atividade é organizada pelo proTEJO – Movimento Pelo Tejo e pela EcoCartaxo – Movimento Alternativo e Ecologista, contando com o apoio do Município de Torres Novas, da Viver Almonda, do UmColetivo e da Rede de Cidadania por Uma Nova Cultura da Água do Tejo/Tajo e seus afluentes, sendo responsável pela descida a Viver Almonda.