Fan Zone em Santarém para ver todos os jogos do Euro2024

A Câmara de Santarém criou uma Fan Zone na Praça Visconde Serra do Pilar onde serão transmitidos em directo todos os jogos do Europeu de Futebol 2024.

A Câmara de Santarém criou uma Fan Zone na Praça Visconde Serra do Pilar onde serão transmitidos em directo todos os jogos do Europeu de Futebol 2024. O espaço no centro histórico da cidade conta com mesas, cadeiras e bares de apoio. “Vamos dar vida ao nosso centro histórico! Santarém merece toda a nossa dedicação!”, afirma o vice-presidente do município, João Teixeira Leite, em publicação nas redes sociais.

Esta terça-feira, 18 de Junho, Portugal estreia-se na competição frente a Chéquia, em jogo marcado para as 20h00.