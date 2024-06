Feira do Livro de Tomar teve gestos solidários e apresentações de escritores da terra

Um dos momentos mais marcantes da edição deste ano da Feira do Livro de Tomar aconteceu logo na sua abertura, quando o escritor Valter Hugo Mãe doou um exemplar único com desenhos seus para o leilão que a turma do 11ª H da Escola Jácome Ratton está a realizar para apoiar a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo. Um gesto que apanhou toda a gente de surpresa e que assinalou da melhor maneira o início da 14ª edição do certame. A associação tem sede em Tomar, mas tem como raio de acção toda a comunidade do Médio Tejo.

Outro dos momentos mais aguardados foi a apresentação do novo livro de Nuno Garcia Lopes, “Corações de musgo”. A obra do escritor natural de Tomar, vencedora do II Prémio de Ecopoesia Ponte do Guadiana, aberto a poetas portugueses e espanhóis, foi publicada em Espanha, em edição bilingue, em Abril, sendo esta a primeira apresentação em Portugal, após a dupla sessão de lançamento nos dois lados da fronteira. Também a capa tem como base uma imagem de um fotógrafo tomarense, José Ribeiro, um dos que por terras nabantinas melhor têm vindo a captar temas da natureza. O livro foi escrito entre os finais de 2018 e princípios de 2019. Alguns dos poemas escolhidos tinham sido escritos precisamente em Espanha, embora o texto, quer como um todo, quer individualmente, nunca se situe em nenhum lugar geograficamente cartografado, mas antes num espaço amplo e natural.

Uma feira do livro diferenciada

Para além do espaço de excelência para a aquisição de livros, o certame permitiu encontros muito intimistas entre os autores e os seus leitores, sempre com a preocupação de que sejam o mais abrangentes possíveis. Recebeu figuras mais conhecidas da televisão, como Fátima Lopes ou Bárbara Guimarães, uma das especialistas nacionais da não ficção narrativa, Susana Moreira Marques, o viajante Vítor Vicente, a arquitecta Paula Margarido, o agricultor Leonel Pereira, entre outros.

A Feira do Livro de Tomar decorreu no Centro Cultural da Levada, com acesso directo pela Central Eléctrica, numa parceria entre o município e a Livraria Nova.