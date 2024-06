Grupo Coral Ares Novos celebra aniversário

A Associação Coral Ares Novos, do concelho de Vila Franca de Xira, vai celebrar o seu 26º aniversário com um concerto no dia 28 de Junho pelas 21h00 na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA), em Alverca. O concerto contará com a presença do grupo aniversariante, do coro infanto-juvenil Ares Novos e do grupo coral Trintxerpetarra Abesbatza, do País Basco. As entradas são livres. O grupo coral Ares Novos foi fundado a 20 de Abril de 1998 e a partir de 2009, através de projectos plurianuais que submeteu ao Ministério da Cultura, foi-lhe atribuído o estatuto de Mecenato Cultural, podendo, assim, receber apoios de empresas e particulares. Em 2013, por deliberação da Junta de Freguesia de Alverca, a Ares Novos recebeu o Galardão de Mérito Cultural.