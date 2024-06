Concurso de fotografia “Um olhar sobre a Chamusca e Pinheiro Grande” já tem vencedores

A União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande entregou, no passado dia 15 de Julho, os prémios do quarto Concurso Fotográfico "Um olhar sobre a Chamusca e Pinheiro Grande ". Na quarta edição do concurso participaram 24 concorrentes, com um total de 68 fotografias. Vítor Lopes foi o vencedor, com a fotografia “Memórias” e arrecadou um prémio de 300 euros. Em segundo lugar, com a fotografia “Uvas do Pranto” ficou João José Bento com um prémio de 200 euros e, a fechar o pódio, Francisco Lopes com a fotografia “Pilar” e um prémio de 100 euros.

O concurso decorreu durante o mês de Maio com o objectivo de dar a conhecer a União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande e os locais menos conhecidos na freguesia, que permitissem revelar imagens inovadores, utilizando a fotografia como meio de expressão.

FOTOS DR