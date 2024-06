Exposição 'António 50 Anos de Humores' no Museu do Neo-Realismo

O Museu do Neo-Realismo em Vila Franca de Xira vai apresentar de 23 de junho a 20 de outubro, a exposição “António 50 Anos de Humores”. A iniciativa é uma celebração do percurso, trabalho e dedicação de António Antunes, uma figura no mundo do cartoonismo e pretende ser uma homenagem ao seu talento.

António Antunes tem sido uma voz incisiva e perspicaz, capturando os momentos mais marcantes da sociedade através de sátiras humorísticas.

A sua habilidade em transmitir críticas sociais, políticas e culturais de uma maneira inteligente e humorística tornou-o uma figura de referência no panorama do Cartoon.

A mostra estará patente no Museu do Neo-Realismo, na galeria "Sem Palavras" (Fábrica das Palavras) e no Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira. As entradas são livres.