“Os Camponeses” de Peralva organizam concentração de tractores

O Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Peralva organiza, no dia 30 de Junho, a oitava concentração de tractores nessa localidade do concelho de Tomar. O programa começa às 09h00 com o acolhimento aos tractores e mata bicho. Pelas 11h30 decorre o comer do farnel nos Santos Mártires estando a bênção dos tractores marcada para duas horas depois. Pelas 13h40 realiza-se o almoço com sopa, grelhada mista à descrição, arroz de feijão, sobremesas, bebidas e café.

As inscrições devem ser realizadas até dia 28 de Junho para os contactos de Nuno Fonseca (917750564), Susana Jorge (919830540) e Andreia Alves (962439371). A participação em todo o evento para não-sócios do rancho tem um custo de 20 euros, enquanto para sócios é de 18 euros. Apenas para almoço, os sócios pagam 13 euros e os não-sócios, 15 euros.