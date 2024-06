Inscrições abertas para etapa de canoagem entre Valada e Azambuja

As inscrições estão abertas para a antepenúltima etapa de canoagem do programa Mais Lezíria, da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, que liga no sábado, 29 de Junho, Valada, no concelho do Cartaxo, ao Palácio das Obras Novas, em Azambuja, a partir das 09h30. O percurso é de 15 quilómetros e a idade mínima de participação é de 12 anos. As inscrições são gratuitas e limitadas a 100 participantes. O programa Mais Lezíria dá destaque à canoagem com quatro etapas no rio Tejo, que ligaram a Golegã à Azambuja, e um percurso nocturno no rio Sorraia, em Coruche, que se realiza na sexta-feira, 5 de Julho, às 21h00. As inscrições desta última etapa estarão disponíveis em breve.