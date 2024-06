Monsanto promove mais uma mostra cultural da freguesia

A 4ª Edição do MONS'ARTE - Mostra Cultural da Freguesia de Monsanto, concelho de Alcanena, vai decorrer entre esta sexta-feira e domingo, na casa da cultura. A iniciativa, com entradas livres, promovida pela junta de freguesia, visa incentivar, dar oportunidade e mostrar o talento nas áreas da Escrita, Escultura, Música e Pintura, a pessoas nascidas e/ou residentes na freguesia/com raízes familiares fortes na freguesia. O evento conta com mais de 50 participantes, com idades entre os 4 e os 90 anos.

Durante o evento há uma homenagem a antigos combatentes do Ultramar da freguesia associado às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, no dia 21 às 21h00 no Lagar do Lobo, um Antigo Lagar de Azeite transformado em espaço cultural pelos proprietários Fernando Soares e Isabel Soares, com acompanhamento musical do músico Pedro Dyonysyo. Destaque ainda para a apresentação do livro de Ana Cota - "Palavras Que o Tempo Não Me Deixou Dizer".

O programa prevê uma conversa sobre uma das personalidades mais importantes da história da freguesia, com destaque a nível nacional, que dá nome a uma das principais artérias da freguesia, rua em Alcanena e um Largo em Lisboa - o militar galardoado com a Ordem da Torre e Espada, sepultado em dili, Timoar, Alferes Francisco Duarte - "O Arbirú!". O café-concerto com o músico Telmo Lourenço e amigos, acompanhado com artistas da freguesia; Destaque ainda para participações de artistas conceituados da freguesia no evento, como a Joana Cota e a Júlia Machado.

Os visitantes do certame podem também assistir a encontros com escritores e apresentações de trabalhos escritos, audições de jovens músicos talentosos com o apoio do Conservatório de Música do CAORG, evento criativo para as crianças para os "Os Mons´Artistas de Palmo e Meio" - "Histórias do Coração", dinamizada pela Psicóloga Núria Duarte e pela Educadora Filipa Mina. Existe também uma exposição permanente de trabalhos de pintura e escultura, assim como um espaço de café-bar dinamizado pelos pais das crianças do Jardim de Infância de Monsanto.