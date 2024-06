Passeios dos Avós em Família levam seniores de Santarém até Pombal e Nazaré

A Câmara de Santarém, as juntas de freguesia e diversas instituições do concelho estão a dinamizar entre Julho e Outubro mais uma edição do “Passeio dos Avós em Família”.

A Câmara de Santarém, as juntas de freguesia e diversas instituições do concelho estão a dinamizar entre Julho e Outubro mais uma edição do “Passeio dos Avós em Família”. A iniciativa vai levar os seniores do concelho a descobrir um pouco da história da zona de Pombal, com visita ao Museu Marquês de Pombal e ao Museu de Arte Popular Portuguesa, e posterior paragem no Sítio da Nazaré, antes do regresso.

O autocarro é cedido pelo município às juntas de freguesia e às 17 instituições de apoio a idosos, num total previsto de 62 passeios. Caso haja um itinerário diferente definido pelas freguesias e pelas instittuiçõess, a câmara comparticipa cada passeio até ao valor máximo de 500 euros/autocarro.

Tal como em anos anteriores, se houver lugares disponíveis outros membros da família e restante comunidade podem participar, independentemente da idade. “Estes momentos de lazer e convívio proporcionados aos nossos idosos contribuem também para a quebra de situações de isolamento”, refere Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém.