Festas animam Casais das Boiças

As festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima em Casais das Boiças, freguesia de Alcoentre, Azambuja, começam esta sexta-feira e prolongam-se até domingo, 23 de Junho. Os festejos, além da animação, têm também artesanato e gastronomia. Actuam DJ’s e no domimgo realizam-se as cerimónias religiosas. Esta sexta-feira, 21 de Junho, a animação está garantida com a Bandinha de Alcoentre e Nova Onda no camião palco. No sábado é a vez da Banda Sense com camião palco e no domingo, a encerrar actua Sundays Band.