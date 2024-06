Festas do Almonda com Ena Pá 2000, Bárbara Tinoco, Marisa Liz e Sara Correia

Bárbara Tinoco, Marisa Liz, Sara Correia e Ena Pá 2000 são as cabeças de cartaz das Festas do Almonda, que se realizam no Jardim das Rosas, em Torres Novas, de 28 de Junho a 8 de Julho. Assinalando a elevação de Torres Novas a cidade, data que se celebra em 8 de Julho, as Festas do Almonda oferecem “várias propostas artísticas e desportivas”. Ao longo dos sete dias de festa há tasquinhas, artesanato, actividades desportivas, insufláveis, passeios de canoa e gaivota no rio, entre outras iniciativas. Não vão faltar também as habituais tasquinhas e bancas de artesanato.

Segundo o programa divulgado pela autarquia, as festas, que vão decorrer de 28 a 30 de Junho e entre os dias 4 e 8 de Julho, com espectáculos divididos por três palcos e de entradas gratuitas, arrancam na sexta-feira, 28 de Junho, com arraial pelos ‘RH+ Música Positiva’, às 22h00, no palco 1, actuando os Ena Pá 2000, no palco 2, às 00h30, numa festa que prossegue noite dentro no palco 3 com o Ti Manel DJ.

No sábado, o dia começa com actividades desportivas, estando a noite reservada para o tradicional “Festival de Folclore de Torres Novas”, a partir das 21h00, no palco 1. David Luís actua às 00h00, no palco 2, e o DJ Nuno Bruno a partir da 01h00, no palco 3. O primeiro fim de semana em festa fecha no domingo, dia 30, com a manhã a ser dedicada a torneios desportivos e a um espectáculo de marionetas de circo, no Jardim das Rosas, com a ‘Classics Band’ e Cláudia Martins & Minhotos Marotos a actuarem à noite.

O segundo fim de semana das Festas do Almonda arranca no dia 4 de Julho, quinta-feira, com Renato Chantre e os Declínios a subirem ao palco. Na sexta-feira, 5 de Julho, o programa conta com a ‘Torres Farra’ em espectáculo itinerante pela cidade, a partir das 20:00, com a noite a ser animada pela ‘Sidral Brass Band’ no palco 2, seguido dos Kumpania Algazarra no palco 1, e dos RockàLady e DJ Diogo Gomes, no palco 3.

O sábado, 6 de Julho, começa com a ‘Caminhada das Festas do Almonda’, entre as 08h30 e as 11h00, caminhada que se repete no domingo, e com os ‘Befunkbop’ em animação itinerante pela cidade, com os concertos da noite a contarem com a atuação de Bárbara Tinoco, ‘G Combo’ e o ‘Trio de Ataque’.

No domingo, 7, o palco 1 está reservado para o concerto de Marisa Liz, com as Festas do Almonda a terminarem na segunda-feira, 8 de Julho, com a sessão solene comemorativa do 39.º aniversário da elevação de Torres Novas a Cidade a decorrer às 10:00, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes. Nesse dia, à tarde, será inaugurado o Núcleo de Arqueologia Cerca da Vila, estando o palco 1 do Jardim das Rosas reservado para Sara Correia, que encerra o programa.