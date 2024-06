partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O evento teve ontem o seu primeiro dia com a banda “Bico D’Obra” a animar a noite. FOTO – CM Rio Maior

Festa Solidária continua esta noite no quartel dos Bombeiros de Rio Maior

O Quartel dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior volta, este sábado, 22 de Junho, a ser palco de mais uma Festa Solidária para angariação de fundos. Os comes e bebes e a animação musical não vão faltar, com a actuação da AS Band.



Na sexta-feira, a animação foi antecedida por um jantar onde a sardinha assada foi rainha, onde estiveram o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, e os vereadores Lopes Candoso, Leonor Fragoso e Miguel Santos, entre os muitos participantes.