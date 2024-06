Festival Terras Sem Sombra em Coruche

Coruche vai ser palco de um conjunto de eventos culturais e ambientais organizados pelo Festival Terras Sem Sombra, uma iniciativa que celebra a música erudita, o património e a biodiversidade. No sábado, 29 de Junho, às 15h00, inicia-se a visita guiada “Da Ermida de Nossa Senhora do Castelo ao Centro Histórico”. Esta actividade proporciona uma viagem no tempo, desde a Idade Média até à contemporaneidade, culminando com a cerimónia inaugural do museu e da exposição de Armindo Cardoso, marcada para as 18h00.

A noite reserva um espectáculo único na margem direita do rio Sorraia. Às 22h00, o ensemble “La Nave Va” apresenta um concerto de música clássica e contemporânea, com direcção musical e flautas de António Carrilho, Duncan Fox no violone, Helena Raposo na tiorba e na guitarra barroca, e Armando Possante, um barítono de renome. Este concerto é apresentado, pela primeira vez, no Ribatejo.

No domingo, 30 de Junho, das 9h30 às 12h30, a biodiversidade será o foco com a actividade “Onde o Mediterrâneo e o Atlântico se Encontram: O Montado, Património Mundial da Humanidade, no Concelho de Coruche”. Esta iniciativa inclui uma visita à Herdade dos Leões, em Lamarosa, onde os participantes poderão aprender sobre a exploração e preservação do montado, um ecossistema único. José Custódio Alves, conhecido como “Cabeça de Ferro”, partilhará a sua vasta experiência como um dos maiores empreiteiros florestais portugueses.

O Festival Terras Sem Sombra promete um fim-de-semana repleto de cultura, música e consciência ambiental.