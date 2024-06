Hip hop encantou Samora Correia na Convenção Follow Dance

A noite de 14 de Junho foi marcada por ritmos vibrantes e movimentos electrizantes no auditório do Centro Cultural de Samora Correia. A 6.ª Convenção Follow Dance trouxe o melhor do Hip hop e outras modalidades, num espectáculo que encantou o público presente. Mais de 80 atletas desfilaram talento e energia em apresentações de Hip hop, House, Breakdance e dança contemporânea. Os participantes, provenientes da associação e escola de dança Follow Dance, partilharam o palco com os grupos Egzit, da Amadora, e TWiT Dance Crew, de Almada, para uma audiência de mais de uma centena de pessoas.

Karine Fonseca, vice-presidente da Follow Dance, destacou o crescimento da associação ao longo dos sete anos de existência. “Neste momento contamos com mais de 80 alunos, dos 4 aos 35 anos de idade. A modalidade de Hip hop, nas suas diferentes variantes, é a que atrai a maior percentagem de alunos”, revelou. O evento serviu não só para exibir o trabalho desenvolvido durante o ano, mas também para apresentar os grupos de competição da escola, que têm alcançado óptimos resultados.

O ambiente familiar e acolhedor é uma das chaves para o sucesso da Follow Dance. “Entre eles, os jovens vão-se puxando uns aos outros e acabam por vir”, explicou a responsável. A associação promove o convívio intergeracional e a responsabilidade, com padrinhos e madrinhas a cuidarem dos mais novos, fortalecendo valores importantes.

Para Silvana Patrício, presidente da direcção da Follow Dance, a maior recompensa é ver a alegria e união entre os alunos. “Há muitas crianças que vêm da rotina e do stress da escola. Aqui, encontram o seu mundo. Durante as aulas e os ensaios não há telemóveis, apenas amizade genuína”, afirmou a presidente da colectividade, sublinhando o impacto positivo da dança na vida dos jovens.