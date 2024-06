Jogos Florais de Alcanena têm vindo a perder qualidade

Júris do Jogos Florais do Concelho de Alcanena consideram que trabalhos apresentados têm ficado aquém do que já foi apresentado no projecto.

A vereadora Sónia Bento questionou a maioria no executivo municipal sobre o porquê de haver tantos premiados nos Jogos Florais do Concelho de Alcanena de 2024, com categorias que nem tiveram segundo nem terceiro lugar. Recorde-se que os jogos florais têm a concurso todas as pessoas naturais, residentes ou que exerçam a sua actividade profissional no concelho, e contemplam duas modalidades, a expressão literária (prosa e poesia) e a expressão plástica (desenho, pintura e colagem, e fotografia a cor ou a preto e branco.

A vereadora Marlene Carvalho lamentou a situação e informou que, segundo o júri, os trabalhos têm vindo a perder qualidade ao longo das edições, o que tem levado o executivo a reflectir sobre a continuidade do projecto. Os Jogos Florais estão integrados no Festival Literário de Alcanena de 2024, mas ainda assim a vereadora afirma que a qualidade dos trabalhos tem de ser melhorada.

Recentemente O MIRANTE falou com Zulmira Bento, na nona edição de Alc’Arte, que também é júri dos Jogos Florais. Lamentou a perda de qualidade de vários trabalhos, principalmente de escrita, com erros ortográficos e pouco aprumo na escrita. Zulmira Bento lamenta que o gosto pela leitura se tenha vindo a perder. “Agora as pessoas preferem a imagem à palavra e ficar a olhar para o ecrã. Tem-se perdido o contacto com a pessoa do lado, por estarem a olhar para as tecnologias”, lamentou. Acredita que a perda de gosto pela leitura se reflecte nos erros ortográficos e de pontuação, cada vez mais recorrentes por parte dos alunos.