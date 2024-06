Cartaxo festeja a cidade e o São João durante quatro dias

As Festas da Cidade do Cartaxo decorrem de 20 a 23 de Junho na zona envolvente da Praça de Touros. A inauguração é às 19h30 de quinta-feira no palco principal e no primeiro dia actua Miguel Azevedo às 22h30. Na sexta-feira, 21 de Junho, o destaque vai para a Marcha da Lapa, às 20h30, que desfila desde a Rua Batalhoz até ao palco principal. Nessa noite actua também Sara Correia e o DJ Maiike dá seguimento à animação madrugada dentro.

No sábado, 22 de Junho, vai decorrer ao longo do dia um concurso de saltos de paraquedismo no Estádio Municipal e a partir das 10h00 as crianças podem usufruir de pinturas faciais e modelagem de balões na Rua Batalhoz. O Festival Nacional de Folclore do Rancho Folclórico do Cartaxo começa às 21h15 com um desfile na Rua Batalhoz e desenrola-se na Praça 15 de Dezembro, junto à câmara municipal. A procissão de velas em honra de São João Baptista, que tem lugar às 21h45, antecede a corrida de toiros organizada pela Associação Praça para Todos. Nessa noite há ainda um concerto de António Gameiro e o DJ Big F passa música de dança.

Domingo, 23 de Junho, a noite conta com um espectáculo equestre e fado marialva. Durante a tarde, às 17h00, realiza-se a eucaristia da solenidade de São João Baptista, seguida de procissão, que parte do Largo de São João. O município tem o apoio da junta de freguesia para a organização dos festejos e convida a visitar o espaço de artesanato na Galeria José Tagarro.