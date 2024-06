“Cultura, Gastronomia e Torricado” anima Vila Nova da Rainha

De 27 a 30 de Junho a freguesia de Vila Nova da Rainha recebe a festa anual onde o torricado vai ser o prato principal. Música, largadas de toiros e vertente religiosa fazem parte do programa.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Vila Nova da Rainha prepara-se para a sua tradicional festa anual em honra de Santa Marta, “Cultura, Gastronomia e Torricado”. O evento, que decorrerá de 27 a 30 de Junho, é organizado pela comissão de festas em colaboração com a Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha e várias associações locais, contando ainda com o apoio do Município de Azambuja.

O torricado é a iguaria do evento que alia a gastronomia ao convívio. O programa é para todos os gostos e inclui grande noite de fados, tasquinhas, largadas de toiros e uma sessão de mesa da tortura. Haverá ainda distribuição gratuita de sardinhas e vinho, artesanato, actividades desportivas e equestres e ainda sevilhanas.

Dj’s, grupos musicais e bailaricos animam os participantes.

O domingo, 30 de Junho, será dedicado à vertente religiosa da festa com a imagem de Santa Marta a regressar à igreja seguida pelo peditório pelas ruas da vila com a Banda do Centro Cultural Azambujense. À tarde haverá missa em honra da padroeira, procissão e desfile de fogaças.

Este evento faz parte da iniciativa “Azambuja- Terras do Torricado”, lançada pelo município em 2018, com o objectivo de promover o torricado e as manifestações culturais associadas.