FESTAMBO recebeu voto de congratulação em Ourém

A 18.ª edição do FESTAMBO - Festival da Academia de Música Banda de Ourém recebeu um voto de congratulação do município pelo sucesso que continua a ter. “Reconhecendo o importante contributo da FESTAMBO para a dignificação e elevação da intervenção cultural do município de Ourém, o executivo propõe um voto de congratulação à AMBO pelo sucesso alcançado nesta realização, que primou pelo rigor na organização, pela qualidade dos espetácculos e pelo alcance de novos públicos, nomeadamente através da itinerância por diferentes espaços concelhios”, disse a vice-presidente da autarquia, Isabel Costa. Este festival, desde sempre apoiado pelo município e que já se tornou uma tradição no calendário cultural do concelho, nos 10 espectáculos programados fez jus ao espírito de equipa e de resiliência da colectividade bem como à capacidade de adaptação face à mudança dos paradigmas culturais”, vincou.

O festival, que terminou a 10 de Junho, envolveu uma dezena de eventos com seis centenas de intérpretes e enfoque particular na música portuguesa. Do fado à música erudita, o festival percorreu várias estéticas apresentadas por formações constituídas por um total de cerca de 600 intérpretes. O festival pretendeu valorizar artistas emergentes, sendo o fado um dos estilos presentes na iniciativa. Coros infantis, Jovens ao Palco e Poesia da Liberdade são outros momentos da programação, que encerrou no Convento de Cristo, em Tomar. Além da extensão a Tomar e dos espectáculos na sede de concelho, a programação chegou a cinco freguesias de Ourém.