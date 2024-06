Caminhada gratuita em Vila Nova de São Pedro

partilhe no Facebook

Vila Nova de São Pedro será palco de mais uma actividade do PAFT – Programa de Actividade Física para Todos. A caminhada, promovida pela Câmara Municipal de Azambuja em parceria com a União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, está agendada para dia 30 de Junho e terá início às 09h00 na delegação da junta.

O percurso de aproximadamente 8 km é de baixa dificuldade técnica e física e conta com um carro de apoio para acompanhar os participantes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online até 27 de Junho ou no próprio dia e local da caminhada.

A organização recomenda aos participantes que usem roupa e calçado apropriado e que levem água, protector solar e chapéu.