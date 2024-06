Terras sem Sombra em Coruche

O Festival Terras sem Sombra, que já vai na sua 20ª edição, e decorre este ano de Maio a Novembro, vai ter um fim de semana em Coruche com um programa intitulado Música a Bordo-Navegando por Águas dos séculos XVII e XVIII.

António Carrilho, Duncan Fox, Helena Raposo e Armando Possante são os artistas anunciados, para um programa que inclui ainda no dia 29 de Junho uma visita guiada ao património da vila e, no mesmo dia, a inauguração da exposição " Armindo Cardoso: um fotógrafo humanista em Coruche". No dia 30 o programa é uma visita ao montado de Coruche, reconhecido como Património Mundial da Humanidade; a visita tem como objectivo estudar e observar o regime agro-silvo pastoril.

Criado em 2003, o Festival Terras sem Sombra é uma iniciativa da sociedade civil liderada desde a primeira hora por José António Falcão, que pretende dar a conhecer a um público alargado um território, o Alentejo, que sobressai pelos valores ambientais, culturais e paisagísticos e apresenta, em termos gerais, um dos melhores índices de preservação da Europa. O Festival é sempre a várias dimensões entre a música, o patrimônio e a biodiversidade, entre outros temas.

Nas últimas temporadas, o carácter internacional do Festival tem-se consolidado com a participação de países convidados (v.g., Estados Unidos da América, Brasil, Espanha, Hungria, República Checa, Bélgica). Itália é o país convidado deste ano.

O Festival Terras sem Sombra elege como missão “descentralizar a oferta cultural e artística em territórios de baixa densidade; Integrar o Alentejo nos roteiros culturais e artísticos europeu; formar, consolidar e diversificar os público; promover o conhecimento e a salvaguarda da memória; difundir e reforçar a identidade do Alentejo nacional e internacionalmente; sensibilizar para a protecção dos ecossistemas e da biodiversidade.