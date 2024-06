Filarmónica Benaventense organiza gala de final de ano

Com 152 anos de história, a Filarmónica de Benavente prepara-se para encerrar a temporada musical com um espectáculo no dia 3 de Julho.

A Sociedade Filarmónica Benaventense realiza a Gala de Final de Ano no dia 3 de Julho, na sede da colectividade. A iniciativa está marcada para as 21h00 e tem lugar no salão do primeiro andar. A banda da Sociedade Filarmónica Benaventense foi fundada em 1 de Novembro de 1871. Desde o início que a colectividade não se interessou apenas pela música, mas também por outras expressões artísticas, como teatro, ballet e coro. Em 1991, foi galardoada com a Medalha de Honra do Município de Benavente.