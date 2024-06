Círculo Cultural Scalabitano organiza mais uma tertúlia à mesa

O jantar e conferência estão agendados para sexta-feira, 28 Junho, pelas 20h00, no Quinzena Santarém Hotel. O orador é Filipe Vieira de Castro, investigador no pólo História, Territórios e Comunidades do Centro de Ecologia Funcional, da Universidade de Coimbra.

O Círculo Cultural Scalabitano organiza no dia 28 de Junho mais uma Tertúlia à mesa com…, tendo desta vez como convidado Filipe Vieira de Castro, investigador no pólo História, Territórios e Comunidades do Centro de Ecologia Funcional, da Universidade de Coimbra. O jantar e conferência estão agendados para sexta-feira, 28 Junho, pelas 20h00, no Quinzena Santarém Hotel. As inscrioções podem ser feitas no Círculo Cultural Scalabitano.

A organização refere que esta conferência é um convite à participação dos cidadãos na vida cultural da cidade, designadamente no estudo, protecção e divulgação do património cultural da cidade, edificado, intangível e subaquático, nas águas do Tejo.

O orador é licenciado em Engenharia Civil pela Universidade Técnica de Lisboa (1984), pós-graduado em recuperação de edifícios e monumentos antigos pela Escola de Belas Artes de Lisboa (1986), MBA pela Universidade Católica de Lisboa (1994), e doutorado em Antropologia pela Universidade A&M do Texas (2001). Trabalhou como engenheiro civil até ao início dos anos 90. Entre 1995 e 1998 foi gestor no Ministério do Mar e participou na criação do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS), Instituto Português de Arqueologia. Em 2001 iniciou a sua carreira docente na Universidade do Texas A&M onde foi diretor do J. Richard Steffy Ship Reconstructing Laboratory (ShipLAB). Os seus principais interesses de investigação agrupam-se em torno da história da construção naval e da navegação no período moderno, no ocidente. Realizou trabalho de campo no Brasil, Panamá, Porto Rico, Uruguai, Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Quénia e Emirados Árabes Unidos.