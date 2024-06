Junho termina com festa nos Casais da Amendoeira

A Comissão de Festas 2024 dos Casais da Amendoeira, no concelho do Cartaxo, divulga a Festa em Honra de Nossa Senhora da Paz, nos dias 28, 29 e 30 de Junho. A inauguração dos festejos conta com a saída da comissão da capela até ao recinto, abrilhantada pelo grupo de cantares Terra Velhinha, e acontece às 18h00 de sexta-feira, 28 de Junho, sendo que às 19h00 é aberto o serviço de restaurante/bar e quermesse. À noite actuam as Marchas Populares da Lapa e logo de seguida o duo Daniel e Mara. O primeiro dia de festejos termina com fogo de artifício à meia-noite seguido do DJ Filipe Jarego.

Sábado realiza-se um passeio motard às 10h00 e é possível almoçar no recinto a partir das 12h00. Depois de almoço, às 14h00, a proposta são jogos tradicionais, na espera pela subida a palco do Rancho Folclórico “As Ceifeiras” de Porto de Muge e do Rancho Folclórico da Lapa, ambos do concelho do Cartaxo. Às 17h00 é a vez dos Cantares da Associação Filarmónica União Lapense e às 19h00 do grupo de hip-hop de Aveiras de Cima. À noite, toca Ganda Banda e há novamente fogo de artifício e animação pelo DJ Filipe Jarego.

Domingo o recinto volta a abrir ao meio-dia para almoços e às 16h30 decorre missa seguida de procissão, acompanhada da Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense. À noite, Paulo Holandês apresenta-se em palco e a edição 2024 da Festa em honra de Nossa Senhora da Paz chega ao fim com fogo de artifício.