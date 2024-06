Associação do Bom Retiro recebe apoios municipais

O Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro (GRCBR) de Vila Franca de Xira vai receber apoios logísticos da câmara municipal no valor de 427 euros, visando apoiar a realização da Gala e Sarau da Classe de Ginástica que terá lugar no Pavilhão Multiusos do Cevadeiro no dia 29 de Junho. Além da cedência do pavilhão para a realização da prova, o município aprovou também a cedência de 250 cadeiras e de quatro rolos para a prática da modalidade. A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara.