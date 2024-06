Vale da Pedra elege Rainha das Vindimas

A freguesia de Vale da Pedra, concelho do Cartaxo, vai eleger aquela que será a próxima Rainha das Vindimas. A concurso estão cinco candidatas: Marta Amorim, 17 anos; Carolina Dinis,17 anos; Matilde Pombo,18 anos; Leonor Miguel,18 anos e Viviana Duarte, 23 anos.

A vencedora vai ser eleita no próximo dia 29 de Junho, em Gala que vai decorrer no Centro Social de Vale da Pedra, a partir das 21h30. A candidata coroada vai representar a freguesia de Vale da Pedra no concurso de eleição da Rainha das Vindimas do concelho do Cartaxo.