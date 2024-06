Coruche mostra artesanato típico na FIA em Lisboa

De 29 de Junho a 7 de Julho, o Município de Coruche estará presente na 36.ª edição da Feira Internacional de Artesanato (FIA 2024), no stand 2E07 do Pavilhão 2 da FIL, em Lisboa. Este evento é uma oportunidade única para promover e valorizar o território, os artesãos e os produtores locais, levando à capital portuguesa uma mostra de artesanato. O município de Coruche expõe obras de ferro forjado, peças de junco, cortiça e bonecas tradicionais de trapos, bem como outros produtos locais.

No stand de Coruche, os visitantes poderão apreciar o artesanato local, com demonstrações ao vivo dos artesãos. Além disso, no Pavilhão 2 está representado o artesanato tradicional e contemporâneo de todo o país, com uma exposição organizada em parceria com o IEFP, que traz à feira artesãos certificados e de renome.

A FIA, reconhecida como a maior feira de artesanato da Península Ibérica e a segunda maior da Europa, decorre no Parque das Nações e conta com 30 mil metros quadrados de áreas expositivas e gastronómicas. Este ano, a feira conta com 500 expositores e representa 31 países.