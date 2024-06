Golegã festeja o São Pedro este fim-de-semana

A Sociedade Filarmónica Goleganense vai organizar as Festas de São Pedro de 28 a 30 de Junho, na Golegã, tendo o apoio do município e da junta de freguesia. A abertura do arraial é às 19h30 de sexta-feira, seguindo-se a FunFarra (20h00), as marchas da Academia Sénior da Golegã (21h30), os NR Music (22h00) e o Dj Sousita (01h00).

Sábado acontece a bênção das fogaças às 16h00 e o cortejo com saída junto ao Café Central e o leilão de fogaças logo de seguida. Às 16h30 prevê-se uma missa campal e o arraial reabre às 19h30, com a Banda Filarmónica Goleganense a actuar às 21h00, os Fun2Rock às 22h00 e o DJ IRS às 01h00. No domingo, o arraial reabre à mesma hora com o Rancho Folclórico da Golegã e os FunFarra voltam a animar a festa às 20h30. A noite termina com Sons Ocultos às 21h00.