Novo festival gastronómico de Alpiarça começou numa aventura e quer captar novos públicos

A montagem do festival foi uma aventura porque o parque onde se realizou estava em obras. A presidente da autarquia, Sónia Sanfona, diz que se está a avançar com a certificação de produtos.

A realização do primeiro Festival Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana em Alpiarça, foi uma aventura, confessou a presidente da câmara, Sónia Sanfona, na abertura do certame que decorreu no fim-de-semana, 22 e 23 de Junho. A autarca referia-se ao facto de o Parque do Carril, onde o evento se realizou, estar a necessitar de uma remodelação e as obras terem estado a decorrer ao mesmo tempo que se montava o festival. Na cerimónia, que contou com a presença do vice-presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, Pedro Beato, a presidente agradeceu aos trabalhadores do município pela disponibilidade e pela forma como encararam o projecto.

Sónia Sanfona explicou que a intenção de avançar com esta iniciativa é de promover as potencialidades do concelho e alcançar novos públicos, realçando as pessoas que têm vindo a fazer recolhas da confecção dos pratos tradicionais. Agradeceu o facto de os restaurantes apostarem na gastronomia da terra e destacou que a comida de Alpiarça é feita com os produtos da terra, alguns que são criados nos quintais das casas.

A autarca sublinhou ainda que a escolha do local teve a intenção de promover o melão, uma vez que no local existem várias bancas de venda desse fruto, salientando que Alpiarça é o único município que tem registado no catálogo de sementes uma variedade que é o melão Manuel António. A presidente realçou ainda que a autarquia está empenhada no propósito de conseguir a certificação de alguns produtos locais.

Para o vice-presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, Alpiarça é um concelho autêntico e sobre o certame realçou que falar de gastronomia é falar da autenticidade portuguesa. O dirigente destacou a aposta que tem sido feita também no enoturismo e no contributo que esta área pode dar para a captação de turistas. Realçou ainda que a entidade regional de turismo está a fazer um levantamento das possibilidades de investimento em termos hoteleiros, porque a região precisa de mais camas. Nesse sentido, revelou, já começou a ser feito trabalho em Alpiarça com a identificação dos espaços públicos e privados que podem ser utilizados para esse fim.