O piercing continua na moda

Esta sexta-feira, 28 de Junho, comemora-se o Dia Internacional do Piercing Corporal, uma forma de expressão que vem desde a antiguidade e que, no final do século passado, voltou a ganhar popularidade um pouco por todo o mundo ocidental.

Povos ancestrais perfuravam a pele por razões religiosas, de hierarquia, de demonstração de riqueza ou, simplesmente, por vaidade, como os romanos. Há ainda alguns povos que o fazem por motivos culturais, mas hoje em dia os motivos são, acima de tudo, estéticos.

“As pessoas gostam de se ver e querem aumentar a sua autoestima”, contou, a O MIRANTE, Susana Tavares, body piercer com estúdio em Santarém, mas clientes de todas as partes, inclusive da Suíça, França ou Espanha. Susana Tavares diz que fazer piercings continua na moda, e o umbigo, as orelhas e o nariz mantêm-se como os locais do corpo mais requisitados.

“Actualmente estão também a desenvolver-se as composições artísticas que fazemos com jóias de luxo”, informou a body piercer, que faz parte da Associação de Piercers Profissionais de Portugal. Neste dia comemorativo, Susana alerta para as condições de higiene e segurança que devem ser garantidas a todos os clientes. E também avisa: “Os piercings devem fazer-se no Inverno e não no Verão.”

O Dia Internacional do Piercing Corporal celebra-se hoje por ser a data de aniversário de Jim Ward, o norte-americano que abriu o primeiro estúdio profissional de piercing na Califórnia em 1978. A data terá sido criada por um amigo para promover padrões de segurança pela indústria e, claro, continuar o legado de Ward.