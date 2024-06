Semana de Piano e Outras Teclas em Santarém

Iniciativa do Conservatório de Música de Santarém decorre até dia 2 de Julho com diversas actividades

O Conservatório de Música de Santarém está a dinamizar a SPOT - III Semana de Piano e Outras Teclas, que decorre entre 27 de Junho e 2 de Julho. O programa integra recitais a cargo de músicos consagrados, bem como de alunos do Conservatório, com uma componente pedagógica marcada por workshops e masterclasses de Piano, Acordeão e Órgão, anuncia a instituição. Esta sexta-feira, pelas 19h00, há um recital de órgão e acordeão por alunos do Conservatório na Igreja de Marvila e a 2 de Julho há novo concerto, de piano e acordeão, no Teatro Sá da Bandeira, à mesma hora.

A iniciativa inclui o primeiro Scala.MusicPlay (30 de Junho), que contempla um conjunto de actividades musicais em diversos pontos da cidade, nomeadamente a Casa Museu Passos-Canavarro (11h00), Igreja de Marvila (15h00), Conservatório de Música de Santarém (16h30) e Igreja da Misericórdia (18h00). Os bilhetes para os vários eventos estão disponíveis no Conservatório de Música de Santarém.