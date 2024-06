Valada transforma-se num museu a céu aberto durante um fim-de-semana

De 28 a 30 de Junho será possível apreciar as obras de 15 artistas em Valada do Ribatejo, concelho do Cartaxo.

O Desforra – Valada Weekend é o primeiro encontro de artistas em Valada, no concelho do Cartaxo, idealizado pela artista Flávia Germano Barra, natural da freguesia. A exposição a céu aberto, de 28 a 30 de Junho, abrange as povoações de Porto de Muge, Valada, Reguengo de Valada e Palhota, e tem o apoio da junta de freguesia, O Tejo – Centro de Dia, comunidade, Só Rio Valada, Adega Cooperativa do Cartaxo e Câmara do Cartaxo, que já divulgou o mapa dos pontos onde estarão expostos trabalhos.

Os artistas convidados são Ana Lúcia Natividade, André Almeida e Sousa, AOS, Carlos Henrich, Francisca Carvalho, Frederic Touchard, João Ribeiro, Luís Rocha, Maria Clara Messias, Maria Ribeiro, Mariana Gomes, Nelson Cardoso, Pedro Proença e Sara Mealha.