Feira de S. Pedro e do Chocalho no Chouto até domingo

A Feira de S. Pedro e do Chocalho está a decorrer no Chouto, concelho da Chamusca, até domingo, 30 de Junho, com espectáculos de música, exposições, actividades desportivas, gastronomia, folclore, artesanato, rastreios de saúde e animação nocturna.



Esta é a feira mais antiga do concelho da Chamusca e resulta de uma organização conjunta entre o município e a União das Freguesias de Parreira e Chouto. O cartaz musical conta com os espectáculos de Ivo Lucas (sábado, dia de São Pedro) e de Rouxinol Faduncho (domingo). A Feira de Levante e Mercado, uma das atracções principais desta festa, tem lugar no domingo, pelas 08h00.