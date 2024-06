Festival de Folclore na Romeira com grupos do Minho à Estremadura

O Rancho Folclórico da Sociedade de Recreio e Educativa da Romeira vai organizar o 42.º Festival de Folclore no dia 6 de Julho, às 21h30, no Largo de Santa Catarina na Romeira, concelho de Santarém. O espectáculo conta com a presença, além do grupo anfitrião, de grupos vindos do Alto Minho, Douro Litoral Interior e Alta Estremadura.