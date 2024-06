Jardim do Mouchão em Tomar iluminou-se para alertar para a protecção do meio ambiente

Iniciativa do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em Tomar, iluminou o Jardim do Mouchão com centenas de lanternas feitas com materiais reutilizáveis. O MIRANTE esteve presente no evento, que decorreu no sábado, 15 de Junho.

“Jardim de Luz” é uma iniciativa do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em Tomar, que pretende sensibilizar e alertar para as boas práticas ambientais. O evento decorreu no sábado, 15 de Junho, no Jardim do Mouchão. Centenas de lanternas feitas com materiais reutilizados foram espalhadas pelo espaço criando um espectáculo de luz e magia surpreendente.

Celeste Sousa, directora do agrupamento, explicou a O MIRANTE que o projecto sobre educação ambiental e desenvolvimento sustentável envolveu alunos do pré-escolar, 1.º ciclo e 2.º ciclo e que foram construídas mais de mil lanternas com materiais reutilizados, como plásticos, pacotes de leite e vidros. Celeste Sousa referiu que o tema deste ano lectivo no Agrupamento foi o Ambiente e a Liberdade. “O ambiente é um tema obrigatório do pré-escolar ao 12º ano e aqui está bem espelhado”, afirmou a directora, que realçou a importância de sensibilizar os jovens e toda a população para a reutilização e protecção do ambiente.

O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria é um eco-agrupamento, sublinhou Celeste Sousa, acrescentando que todos os materiais usados nos trabalhos escolares são reutilizados e não há garrafas de plástico na escola, uma vez que todos os alunos têm uma garrafa reutilizável oferecida pelo Agrupamento.

Para além da actividade “Jardim de Luz”, também outros projectos têm sido dinamizados. “Actualmente preocupa-nos imenso o equilíbrio mental e a saúde mental de todos: alunos, professores e funcionários”, referiu Celeste Sousa. Nesse âmbito tem sido desenvolvido um projecto relacionado com o desenvolvimento das competências sócio emocionais - a Academia de Liderança Ubuntu. Outro projecto da escola é o Turismo Cultural em Férias, onde alunos assumem o papel de guias turísticos na cidade e nos seus principais monumentos. Celeste Sousa acredita que todos estes projectos são essenciais para o futuro dos alunos: “procuramos que eles saiam daqui com um conjunto de ferramentas que os lancem para o sucesso, que é para isso que trabalhamos também”, concluiu.