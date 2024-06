Festival Internacional de Folclore de Alcanena com grupos de quatro países

O 35º Festival Internacional de Folclore de Alcanena regressa ao concelho no dia 11 de Julho, quinta-feira, pelas 21h00, na Praça 8 de Maio. O evento conta com a participação dos grupos Les Enfants D’Arausio (França), Tim Muhibah Angklung (Indonésia) Folklore Ensemble House of Culture “Prnjavor” (Sérvia), Rancho Folclórico do Bairro de Santarém, Rancho Folclórico de Gouxaria, Rancho Folclórico e Cultural de Covão do Coelho, Rancho Folclórico da Casa do Povo de Espinheiro e Jogo do Pau da Casa do Povo de Espinheiro. A entrada é livre.