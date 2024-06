Gala em Benavente exibiu jovens talentos e apoiou CRIB

O Cine-Teatro de Benavente foi palco, no dia 22 de Junho, da XXII Gala dos Pequenos Grandes Artistas, onde cerca de 50 alunos da escola de música “Estúdio ETC e Tal” encantaram o público com as suas performances musicais. O evento foi dividido em duas partes, com as crianças a demonstrarem os seus talentos ao piano e à guitarra. A gala começou com a banda da escola, composta por jovens músicos a tocar bateria, baixo, voz e guitarras, seguindo-se as actuações individuais ao piano. O público aplaudiu um reportório repleto de grandes êxitos, passado por Coldplay ou Adele. Os vencedores da gala foram Maria Leonor Rosa, primeira classificada, seguindo-se Maria Clara Dias e Filipe Mira.

Organizada pelos professores Carlos e Sylvie Marques, a gala anual tem como objectivo mostrar o progresso dos alunos ao longo do ano lectivo. “É uma oportunidade para os pais verem a evolução dos seus filhos nos diversos instrumentos”, explicou Carlos Marques. “O contacto com a música desde cedo desperta novas sensações que se reflectem na escola, através da concentração e auto estima”, diz o professor. “Gostava que fosse feito outro tipo de trabalho na valorização e no ensino da música, sendo mais incisivo na aprendizagem de instrumentos musicais”, acrescentou. O evento teve também um cariz solidário. Toda a receita das entradas foi doada ao Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB), reforçando o compromisso da escola de música com a comunidade local. “Doamos sempre as entradas a uma instituição de Benavente. Este ano, toda a receita foi entregue ao CRIB”, destacou Carlos Marques.

Com 22 anos de existência, o projecto “Estúdio ETC e Tal” continua a cultivar o gosto pela música entre os jovens do concelho de Benavente, proporcionando-lhes a oportunidade de tocar o que mais gostam e de se apresentarem em palco.