Assembleia da República congratula Feira Nacional de Agricultura pelo 60.º aniversário

A Assembleia da República aprovou um voto de congratulação pela organização da 60.ª edição da Feira Nacional de Agricultura apresentado pela comissão parlamentar de Agricultura e Pescas. O texto, aprovado com a abstenção do PAN e os votos favoráveis das restantes bancadas, sublinha o papel da Feira Nacional de Agricultura (FNA) no “sector agrícola nacional como o local para explorar todas as suas vertentes, desde os factores de produção, à maquinaria e equipamentos, serviços associados, práticas agrícolas e produtos agroalimentares daí resultantes”.

“Este evento é, por isso, o principal fórum de discussão e demonstração da vertente tecnológica e de inovação do setor agrícola, que aliada aos desenvolvimentos científicos, constitui a base de uma agricultura moderna e sustentável”, lê-se no voto de congratulação. A Comissão de Agricultura e Pescas caracterizou a FNA como o “expoente máximo do que melhor se faz em Portugal no sector agropecuário e florestal”.

O voto de congratulação assinalou ainda a celebração simultânea da 70.ª edição da Feira do Ribatejo e do 30.º aniversário do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, local que acolhe o evento. A edição deste ano da Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, durou nove dias e contou com cerca de 700 expositores diretos.

A edição comemorativa dos 70 anos da Feira do Ribatejo, 60 da Feira Nacional de Agricultura (FNA) e 30 do CNEMA - Centro Nacional de Exposições decorreu entre os dias 8 e 16 de Junho e atraiu, segundo a organização, mais de 185 mil visitantes.