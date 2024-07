Pedro Dyonysyo levou 50 crianças a cantar Abril na Assembleia da República

Cinquenta alunos de escolas de todo os país, estiveram na Assembleia da República para apresentar o tema original "A História que um dia vais contar", do professor e cantautor do Entroncamento Pedro Dyonysyo

Simbolicamente, foram 50 os alunos de escolas de todo o país que no dia 26 de Junho cantaram o tema na Sala do Passos Perdidos, acompanhados à guitarra por Pedro Dyonysyo, tendo como espectadores o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, deputados, funcionários da Assembleia da República, professores e ainda um grupo de soldados ucranianos que estão a receber cuidados de saúde em Portugal.

FOTOS – DR