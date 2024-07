Fatias de Cá leva “Sonho de uma noite de Verão” a Tomar e Arripiado

Peça de teatro sobe ao palco no Miradouro de Almourol, no Arripiado, no dia 20 de Julho, e em Tomar, na Mata dos Sete Montes, a 17 e 24 de Julho.

A companhia de teatro Fatias de Cá vai apresentar a peça “Sonho de uma noite de Verão” em Tomar e no Arripiado. Em Tomar, as representações estão marcadas para os dias 17 e 24 de Julho, na Mata dos Sete Montes, e no Arripiado, no Miradouro de Almourol, a 20 de Julho. Os espectáculos estão marcados para as 19h19 e, para quem desejar, tem jantar incluído no valor de 33,33 euros.

A peça é inspirada na obra de William Shakespeare, numa versão Carlos Carvalheiro. Trata-se de um casamento imposto que obriga dois amantes a fugir de casa. O espectáculo será protagonizado por um grupo de comediantes que ensaia a farsa trágica, representando a noite de Midsummer, num bosque mágico em que, num sonho, tudo pode acontecer. O grupo Fatias de Cá foi em Tomar em 1979 e tem centros de produção em Lisboa, Coimbra, Tomar, Torres Novas e Almourol.