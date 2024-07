Festival de Folclore de Glória do Ribatejo com seis grupos

O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos, organiza no sábado, 6 de Julho, o 47.º Festival de Folclore de Glória do Ribatejo – Internacional. O evento contará com cinco presenças nacionais e uma internacional, de um agrupamento da Indonésia. O tema do festival deste ano é: "Glória - Falar, Cantar e Contar", que é o mote do estudo sobre a literatura oral, que se tem vindo a publicar desde há dois anos e cujo terceiro será lançado no dia 24 de Agosto, durante as Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória.