Inscrições abertas para encontro nacional de 4L na Chamusca

Edição de 2023 do Encontro Renault 4 na Chamusca teve adesão de mais de meia centena de amantes do clássico.

A União de Freguesias Chamusca e Pinheiro Grande abriu as inscrições para o 8º Encontro Renault 4 por terras da Chamusca e arredores, através de formulário online disponível até 12 de Julho. A concentração destes emblemáticos automóveis com mais de 60 anos realiza-se às 09h00 na sede da união de freguesias, onde será disponibilizado o pequeno-almoço. A inscrição tem um custo de 25 euros e inclui ainda o almoço. O MIRANTE acompanhou a edição de 2023 do evento onde estiveram mais de meia centena de 4L de todo o país que ao longo do dia percorreram as paisagens e o património cultural do concelho.