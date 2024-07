Alunos mostram a sua arte pelo centro histórico de Tomar

O projecto “Galeria de Arte” inaugurou na sexta-feira, 28 de Junho, a sua nova fase, com a pintura de mais nove armários de distribuição eléctrica espalhados pelo centro histórico de Tomar. As pinturas foram elaboradas por nove alunos do curso de Artes Visuais da Escola Secundária Santa Maria do Olival. Na cerimónia de inauguração, que decorreu no salão nobre dos Paços do Concelho, estiveram o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, e a vice-presidente, Filipa Fernandes. Os alunos mostraram-se orgulhosos com o resultado obtido. No final da cerimónia estava previsto um pequeno percurso pelos nove armários pintados, mas tal não foi possível devido à chuva.

Hugo Cristóvão agradeceu o trabalho dos alunos e deu os parabéns aos estudantes e aos professores envolvidos, reforçando a importância destes trabalhos que “marcam a cidade”. Aproveitou ainda para deixar a mensagem de que há uma diferença entre fazer arte, como a que foi feita neste projecto, e vandalizar as ruas com riscos (grafittis) nas paredes, um flagelo que também afecta as ruas de Tomar. Para agradecer o trabalho realizado, a câmara municipal ofereceu, aos nove alunos participantes, bilhetes para o Festival de Verão Bons Sons, a decorrer em Agosto na aldeia de Cem Soldos, concelho de Tomar.

O projecto “Galeria de Arte” contou com uma primeira fase no ano lectivo de 2018/19, onde foram pintados 13 armários na Corredoura. Depois da pandemia, foram pintadas mais 16 caixas na Av. Cândido Madureira. Na terceira e actual fase foram pintados nove armários, espalhados pela Corredoura, Rua Marquês de Pombal, Mouchão e Avenida Marquês de Tomar.