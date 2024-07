Assentiz vai estar em festa no próximo domingo, dia 7 de Julho. Os festejos vão realizar-se junto à sede da junta de freguesia e o programa começa logo às 12h30, com a oferta de sandes de porco no espeto, sandes e fruta. “Este evento será uma homenagem à nossa comunidade, às nossas famílias e ao espírito de associativismo que nos une e fortalece”, afirmou o presidente da junta, Leonel dos Santos.

O programa das festas prolonga-se tarde fora com a inauguração do Parque Fitness e Infantil, pelas 14h45 e a entrega dos incentivos à natalidade, pelas 15h00. Meia hora depois, às 15h30, vão ser entregues as medalhas de mérito aos atletas do Centro Recreativo E Cultural De Santo António (CRCSA) e às 16h00 os incentivos às colectividades.