Filarmónica Alveguense celebrou 30 anos com encontro de bandas

Banda Filarmónica Alveguense é uma referência no panorama cultural do concelho de Abrantes e celebrou o 30º aniversário com um encontro de bandas.

A Banda Filarmónica Alveguense celebrou, a 22 de Junho, 30 anos de actividade com a realização da 26ª edição do Encontro de Bandas Filarmónicas, que decorreu na Escola Básica de Alvega e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos. A filarmónica, cuja direcção é presidida desde Agosto de 2023 por João Pereira, é um exemplo de vitalidade e juventude, uma vez que a média de idades das várias dezenas de elementos que compõem a banda é inferior aos 30 anos.