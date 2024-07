Benavente celebra Festas em Honra de Nossa Senhora da Paz em Agosto

Todos os dias há espectáculos com nomes conceituados da música ligeira e popular portuguesa.

As Festas em Honra de Nossa Senhora da Paz, em Benavente, vão realizar-se de 2 a 5 de Agosto, numa iniciativa que conta actividades tauromáquicas, musicais e religiosas. O cartaz musical é composto por MT80 (2 de Agosto), Simply The Best Tributo a Tina Turner (dia 3), José Malhoa (dia 4), Augusto Canário (dia 5) e Toy (dia 6). Há ainda bailes e actuações de Djs.

O evento conta ainda com largadas de toiros, procissão das velas, brincadeira com bezerros e um espectáculo de fogo-de-artifício. As festas incluem ainda a passagem de testemunho aos novos festeiros, além da sua apresentação à população.