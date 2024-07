Já está nas ruas de Vila Franca de Xira o Colete Encarnado

Até domingo as ruas da cidade vivem o espírito de uma das festas mais castiças do Ribatejo e este ano com novidades para as famílias e transportes gratuitos.

Quem passar a partir de hoje por Vila Franca de Xira já pode sentir nas ruas o ambiente da festa do Colete Encarnado, que celebra a sua 92ª edição. É uma das maiores festas populares do Ribatejo e terá como ponto alto a tarde de amanhã, sábado, com a tradicional homenagem ao campino, bem como os concertos que este ano estarão a cargo de Fernando Pereira, Anjos e David Carreira, entre outros destaques que o programa apresenta. Já esta sexta, às 18h00, haverá a primeira largada de toiros pelas ruas, com desfile de tertúlias pelas 20h00 e a tradicional actuação de fadistas de VFX nas escadarias da Igreja Matriz. A Polícia de Segurança Pública alerta a comunidade para as dificuldades de circulação que se farão sentir no trânsito nos próximos dias com um conjunto de desvios programados.