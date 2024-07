Próximo Festival Nacional de Gastronomia de Santarém já tem data

A próxima edição do festival Nacional de Gastronomia em Santarém vai decorrer de 17 a 27 de Outubro, anunciou o vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, na tarde de 5 de Julho, durante a abertura do evento Chefs on Fire, que decorreu no Jardim das Portas do Sol. O mote da edição deste ano é “Tradição com sabor a futuro” e conta desde já com uma novidade: depois deste pré-lançamento em Santarém, o já quarentão Festival Nacional de Gastronomia vai ter uma apresentação em Lisboa, em Setembro.

Outra novidade vai ocorrer durante a inauguração, com uma “homenagem justa e merecida” ao chef escalabitano Rodrigo Castelo embaixador da gastronomia de Santarém, que com o seu “Ó Balcão” conquistou em 2024 uma Estrela Verde, uma Estrela Michelin, um Garfo de Ouro e o Prémio Sustentabilidade. Na Casa do Campino vão estar doze restaurantes a servir o melhor da gastronomia portuguesa e o Festival Nacional de Gastronomia deste ano vai contar ainda com outro evento em paralelo, o Troféu Portugal, concurso que vai pôr à prova cozinheiros de oito regiões do país que vão privilegiar produtos locais nas suas receitas.

Durante a breve apresentação estiveram também o chef Rodrigo Castelo e José Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, que elogiou o dinamismo de Santarém na organização de eventos que atraem muitos visitantes à Cidade. Nesse campo, destacou a necessidade de se reforçar a capacidade hoteleira com mais camas turísticas, acrescentando que “Santarém está em grande forma” e que a Entidade de Turismo continuará a ser parceira neste caminho pelo desenvolvimento turístico e económico da região.