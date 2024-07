Trinta actividades onde participar nos 30 anos da Artével em Pontével

A 30ª edição da Feira de Artesanato Artével, cujo epicentro de arte e cultura é no Largo do Rio da Fonte, em Pontével, concelho do Cartaxo, propõe 30 actividades de 5 a 7 de Julho, desde concertos, workshops, exposições, jogos tradicionais e experiências gastronómicas, que acontecem um pouco por toda a vila. Os concertos e DJ sets são o grande destaque desta edição dinamizada pelo Colectivo Ponte em co-organização com a Junta de Freguesia de Pontével.

Projectos musicais como Homem em Catarse, Os Sabugueiros, Safari Zone e Caravananana prometem levar muita animação à vila, tal como os DJ sets de Bunny O’Williams & Samuel Úria, O Munas, Indie Pulse, Afro-Palace DJs, entre outros. Os workshops são de sabonetes artesanais, com Ida Soares, esculturas em madeira, com Ana Sincu, e pintura de andorinhas, com Carla Bruno. O Colectivo Ponte tem vindo a revelar o programa nas suas redes sociais e uma das mais recentes revelações é a aula de hidroginástica no rio, que decorre domingo, 7 de Julho, das 10h30 às 11h30.

O Colectivo Ponte, anteriormente conhecido como Colectivo Fabrica, é composto por nove jovens adultos unidos pela convicção de que a cultura e a arte podem transformar comunidades. Com esta edição especial da Artével, pretendem colocar Pontével no mapa cultural do país, descentralizando a oferta das grandes áreas urbanas e destacando o talento local. “Estamos extremamente entusiasmados por celebrar os 30 anos da Artével com uma programação que reflecte a nossa missão de dinamizar a cultura local. Queremos mostrar que esta região pode ser um centro vibrante de criatividade e inovação, atraindo visitantes de todas as partes”, afirma Paulo Miguel Antunes, presidente do Colectivo Ponte.