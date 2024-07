Azambuja abre inscrições para “A Gula”

Evento gastronómico “ A Gula”, que destaca Azambuja como a terra do torricado, já abriu as inscrições para os restaurantes poderem participar.

O Município de Azambuja está a preparar mais uma edição do evento gastronómico "A GULA – à mesa dos restaurantes do concelho", que decorrerá de 1 a 31 de Outubro. Esta iniciativa visa promover a gastronomia local e dinamizar a economia da região, destacando a marca Azambuja Terras do Torricado.

Os restaurantes interessados em participar devem assegurar que cumprem os requisitos estabelecidos nas normas do evento e proceder à sua inscrição até ao dia 2 de Agosto. As inscrições podem ser feitas online, através do formulário disponível no site da Câmara Municipal de Azambuja (cm-azambuja.pt), ou mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição, que pode ser enviada por email para agula@cm-azambuja.pt ou entregue em mão no Posto de Turismo, localizado na Rua Engº Moniz da Maia nº29, em Azambuja.